Мурманск, 31 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Баренцевом море учёные обнаружили два ранее неизвестных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Они были найдены в ходе 50-дневного похода, который совершило гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич».

Судно под командованием капитана Руслана Дильмухаметова в полном объёме выполнило программу исследований, связанную с изучением рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря.

«Исследователи обнаружили два других подводных объекта, не показанных на картах, один из которых точно является кораблём-мишенью. Это значит, что море стало более безопасным для ведения морского промысла», — отметили в Северном флоте.

Добавим, что в настоящее время судно после завершения очередного этапа гидрографических исследований в Баренцевом море вернулось в родную базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе. За время похода исследовательская группа, которой руководил лейтенант Юрий Куликовский, собрала сведения, обеспечивающие приведение на уровень современности навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, а также провела исследования радионавигационных и спутниковых систем.

После пополнения запасов и небольшого отдыха экипажа судно будет готово продолжить исследования Баренцева моря согласно годовому плану.