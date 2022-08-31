Новосибирск, 31 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Угроза со стороны Вашингтона перейти на более высокий уровень конфронтации пока только угроза. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков, комментируя заявление бригадного генерала ВС США в отставке Марка Арнольда о том, что киевскому режиму необходимо предоставить оружие и разрешение для удара вглубь России.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мнение одного военного, пусть и высокопоставленного, скорее всего, высказано в тестовом режиме и тестирует реакцию Москвы, — считает Бирюков. — Угроза перейти на более высокий уровень конфронтации со стороны Вашингтона и его союзников пока только угроза, хотя и сегодня ВСУ благодаря западным поставкам имеют возможность обстреливать ракетами приграничные области России. Готова ли противоположная сторона к использованию (взаимному) тактического ядерного оружия, пока далеко не очевидно, но заставляет задуматься».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Марк Арнольд считает ошибкой требование Запада не использовать оружие для ударов по России и предложил НАТО изменить политику.

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