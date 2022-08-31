Сеул, 31 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. По состоянию на апрель 2022 года число учащихся школ и воспитанников детских садов в Южной Корее составило 5,87 млн человек, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства образования.

Елена Хованская ИА REGNUM Вседозволенность детского воспитания заканчивается в возрасте 8 лет. Суровые трудовые будни подрастающего поколения Южной Кореи начинаются с момента первого контакта ребёнка со школьной партой. Сувон, Южная Корея

В министерстве отметили, что нынешняя тенденция продолжается на протяжении последних 35 лет.

Известно, что за последний год в стране закрылись 76 школ и детских садов. Однако, несмотря на сокращение числа учащихся и воспитанников, в Южной Корее отмечается рост численности учителей и воспитателей. Одновременно растёт число детей из мультикультурных семей.

В настоящее время в Южной Корее насчитывается более 168 тыс. Детей из мультикультурных семей. За последний год их число увеличилось более чем на 8 тыс. человек.