Кош-Агачский район, Алтай, , 10:42 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай около 6:14 утра 31 августа произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Эпицентр сейсмособытия располагался в 15 к юго-западу от села Курай. Интенсивность в эпицентре, как отмечается, составила 4.4 по шкале по шкале MSK-64.

По данным спасателей, в 50-км зону попали также сёла Акташ, Чибит Улаганского района, Бельтир, Курай, Чаган-Узун Кош-Агачского района.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории соседней Тувы за несколько суток в первой декаде августа зарегистрировано сразу три землетрясения.