Москва, 31 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Для недопущения утечек персональных данных нормы закона о едином операторе цифровых объявлений необходимо расширить на площадки по поиску работы. Такое мнение высказал автор законопроекта — депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов.

Admkrai.krasnodar.ru В поисках работы

Как напоминает парламентарий, «на крупнейших российских рекрутмент-площадках находятся данные о десятках миллионов работников. Эти сотрудники работают как в частных, так и в государственных компаниях. В том числе владеют чувствительной информацией или даже государственными тайнами. Кто-то работает на предприятиях критически важной инфраструктуры, стратегических и оборонных предприятиях. Это создает риск того, что информация о персональных данных пользователей и их квалификации может утечь зарубеж или не в те руки. Мы видим, что все больше людей ищут работу в интернете, соответственно, оставляют о себе больше данных на различных площадках. Это вопрос национальной безопасности, поэтому игнорировать такой факт мы не можем».

«Распространение закона о едином операторе также и на классифайды по набору персонала снижают риски того, что акционеры бесконтрольно распоряжаются персональными данными россиян. Мы уже прорабатываем варианты эффективного регулирования сегмента площадок для рекрутмента», — заявил Артем Кирьянов.

Рекрутинговые площадки остаются одним из быстрорастущих направлений российского IT-бизнеса, они аккумулируют у себя колоссальный объём данных и при этом зачастую оказываются под контролем зарубежных стран. Доктор экономических наук Никита Кричевский приводит пример с HH.ru, который за последние пять лет «превратился в настоящего монополиста российского рынка. По сути, речь идет о беспрецедентной базе, которая включает в себя персональные данные более 60 млн россиян. По крайней мере, об этом официально заявляет HH. RU на своей странице. При этом головная компания HeadHunter Group PLC зарегистрирована на Кипре, а среди ее собственников выступает инвестиционное подразделение Goldman Sachs».

Как напоминает Кричевский, «два с половиной года назад Федеральная антимонопольная служба признала HH. RU нарушителем закона о конкуренции. Площадка блокировала пользователей, которые использовала сторонние программные решения для выгрузки резюме из ее базы. Во имя защиты персональных данных, — парирует кто-то. Так да не так. Участники рынка заподозрили HH. RU в том, что она всего лишь продвигает собственную подобную систему, устраняя конкурентов. А в сети можно найти немало версий о том, что HH. RU может иметь отношение к торговле данными».

«Некоторые пользователи жалуются, что начинают получать рекламные звонки сразу же после регистрации на платформе. В общем, пора бы уже как-то навести порядок и в этой сфере», — пишет эксперт.