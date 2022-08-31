Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще интересоваться приобретением частного дома. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба DSK Group company.

Многоквартирный или частный дом Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Спрос на покупку домов в Северной столице и Ленобласти по итогам июля 2022 года вырос на 8,49% по сравнению с первым месяцем лета этого года. Больше всего покупкой домов интересовались именно в Петербурге. Спрос среди петербуржцев вырос за месяц на 13,78%.

Однако этот год не превысил показатель спроса по двум регионам в 2021 году. Он оказался ниже на 9,35%, однако на 8,86% превысил отметку 2020 года.

Как сообщают в компании, частный дом в границах Петербурга в августе 2022 года обойдётся в среднем в 32,2 млн рублей. А в Ленинградской области коттедж стоит дешевле, в среднем 10,33 млн рублей.