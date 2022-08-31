Курган, , 10:38 — REGNUM В Кургане завершено расследование нескольких уголовных дел о хищениях денег через онлайн-сервис поиска автопопутчиков. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

За компьютером Os.zp.ua

По версии следствия, четверо обвиняемых, один из которых несовершеннолетний, в течение 2021 года похищали деньги с банковских счетов граждан с использованием онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков. Потенциальные жертвы искались через объявления на оригинальном сайте. Обвиняемые убеждали «клиентов» переходить мессенджер и предлагали произвести интернет-платёж через отправленную фишинговую ссылку на сайт-двойник официального онлайн-сервиса. Таким образом обвиняемые получали данные банковских карт и возможность распоряжения деньгами на их счетах. Всего было украдено более 400 тыс. рублей у жителей девяти регионов России.

В зависимости от участия и роли каждого фигуранты обвиняются в совершении 13 преступлений по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой»).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, за семь месяцев 2022 года сумма ущерба от преступлений, совершённых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выросла в два раза и составила 124 млн рублей. Зарегистрировано 1040 таких преступлений. В Курганской области раскрываемость составляет 28%, в прошлом году была 22%.