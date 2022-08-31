Уфа, 31 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Проект рекультивации земель Сибайского карьера внесли в перечень приоритетных проектов Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Government-nnov.ru Рекультивация шламонакопителя «Белое море»

Сообщается, что соответствующий приказ был подписан в министерстве экономического развития и инвестиционной политики региона.

Отмечается, что в рамках реализации проекта будут прокультивированы земли в городе Сибай, которые были подвержены техногенному загрязнению в процессе деятельности предприятия по добыче и обогащению руд. При этом планируемый объем инвестиций по данному проекту составляет более 1,3 млрд рублей, в результате будет создано свыше ста новых рабочих мест.

«Этот проект очень важен для экологии Зауралья. Ожидаемый результат от комплекса мероприятий: рекультивация Сибайского карьера, уменьшение площади нарушенных земель занятых хвостохранилищем, уменьшение пыления, предотвращение рисков возобновления техногенного пожара в Сибайском карьере, а также разработка наилучшей доступной технологии комплексного извлечения полезных компонентов из горнопромышленных отходов, строительство производства комплексной переработки отходов в концентраты и получения продукта для рекультивации карьеров», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития БашкирииНаиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что включение проектов в перечень приоритетных дает возможность реализации инициативы в условиях особого налогового режима с широким спектром преференций со стороны государства.