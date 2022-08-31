Челябинск, 31 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Челябинская область восстановит в Волновахе (ДНР) два фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Южного Урала.

ИА REGNUM Волноваха

Глава региона Алексей Текслер отмечает, что изначально их не было в планах по восстановлению. «Но мы эту работу доведём до логического конца», — сказал чиновник.

В октябре планируется вести в эксплуатацию стоматологическую поликлинику. и детские сады. В середине сентября закончат строительство дорог, а к декабрю — строительство многоквартирного дома.

Ранее в Волновахе был открыт детский сад. Также в ближайшее время начнёт работать школа, которую восстанавливают южноуральцы. Здание находится в высокой степени готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область помогает восстанавливать Волноваху и Ясиноватую.