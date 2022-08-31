Москва, 31 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект, в котором предлагается распространить право бесплатного получения социальных услуг во всех формах на инвалидов боевых действий, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас услуги в рамках соцобслуживания предоставляются бесплатно, в частности, несовершеннолетним детям и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов. Авторы пояснили, что региональным законодательством могут быть определены и иные льготные категории, и большинство регионов реализовали свое полномочие по освобождению от внесения оплаты за социальное обслуживание ряда наименее социально защищенных групп населения.

В законопроекте парламентарии предлагают распространить право бесплатного получения социальных услуг во всех формах на инвалидов, участвовавших в специальной военной операции СВО, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны.