Краснодар, , 10:35 — REGNUM В ходе летне-оздоровительной кампании в здравницах Краснодарского края отдохнули более 300 тысяч детей, в том числе 5,5 тыс. ребят из Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР. Об этом 31 августа сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Летний лагерь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За лето детские здравницы Кубани посетили 300 тысяч ребят. Из них более 100 тысяч — из других регионов России. Также с начала года мы приняли свыше 5,5 тысячи детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, освобожденных территорий [бывш. УССР]. До конца года планируем принять ещё около 40 тысяч ребят», — уточнил Кондратьев.

На Кубани во время летних каникул было открыто около 1,3 тыс. летних лагерей. Бюджет летней кампании в Краснодарском крае в 2022 году составил более 2,5 млрд рублей. Частично средства направили на покупку более 37 тыс. путёвок по программе «Дети Кубани».