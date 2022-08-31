Краснодар, 31 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В ходе летне-оздоровительной кампании в здравницах Краснодарского края отдохнули более 300 тысяч детей, в том числе 5,5 тыс. ребят из Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР. Об этом 31 августа сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

«За лето детские здравницы Кубани посетили 300 тысяч ребят. Из них более 100 тысяч — из других регионов России. Также с начала года мы приняли свыше 5,5 тысячи детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, освобожденных территорий [бывш. УССР]. До конца года планируем принять ещё около 40 тысяч ребят», — уточнил Кондратьев.

На Кубани во время летних каникул было открыто около 1,3 тыс. летних лагерей. Бюджет летней кампании в Краснодарском крае в 2022 году составил более 2,5 млрд рублей. Частично средства направили на покупку более 37 тыс. путёвок по программе «Дети Кубани».