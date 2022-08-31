Беляевский район, Оренбургская область, , 10:34 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший глава Карагачского сельсовета Беляевского района Оренбургской области. Расследование уголовного дела об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы завершилось, сообщили 31 августа в СУ СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, будучи главой сельсовета, чиновник до начала исполнения работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода в поселке Карагач подписал акт о приемке выполненных работ и другие документы. В результате подрядчику перечислили все деньги, оговоренные контрактом. Ущерб муниципальному образованию составил более 300 тысяч рублей.

Пока уголовное дело расследовалось, глава сельсовета досрочно сложил полномочия. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.