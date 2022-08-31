Москва, , 10:33 — REGNUM Мировая цена на кофе растет на фоне ухудшения прогнозов урожая 2022 года, но этот рост не экстремален — цены находятся на уровне января-февраля 2022 года, на который они снова поднялись после снижения весной-летом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российские розничные цены на кофе, естественно, зависят от мировых цен и курса рубля. Но вклад стоимости сырья на мировых рынках, как правило, не превышает 20% розничной цены на молотый и обжаренный кофе в нашей стране, — сказал Терновский. — Даже предсказываемый отдельными экспертами рост мировой цены на 30% (который может и не наступить) приведет к увеличению внутренних цен на 5%. При этом следует учитывать, что из-за ухудшения логистики и расчетов цены на кофе в России уже сейчас завышены примерно на 30% относительно мировых. Поэтому по мере преодоления сложностей в поставках можно ожидать не роста, а снижения цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России нет предпосылок для подорожания кофе на 30%.

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