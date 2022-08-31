Москва, 31 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Мировая цена на кофе растет на фоне ухудшения прогнозов урожая 2022 года, но этот рост не экстремален — цены находятся на уровне января-февраля 2022 года, на который они снова поднялись после снижения весной-летом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

«Российские розничные цены на кофе, естественно, зависят от мировых цен и курса рубля. Но вклад стоимости сырья на мировых рынках, как правило, не превышает 20% розничной цены на молотый и обжаренный кофе в нашей стране, — сказал Терновский. — Даже предсказываемый отдельными экспертами рост мировой цены на 30% (который может и не наступить) приведет к увеличению внутренних цен на 5%. При этом следует учитывать, что из-за ухудшения логистики и расчетов цены на кофе в России уже сейчас завышены примерно на 30% относительно мировых. Поэтому по мере преодоления сложностей в поставках можно ожидать не роста, а снижения цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России нет предпосылок для подорожания кофе на 30%.