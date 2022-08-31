Чита, , 10:36 — REGNUM В Дальневосточном федеральном округе насчитывается 4,9% безработных, это 203,5 тыс. человек. Такие данные опубликовала федеральная служба государственной статистики по Амурской области.

Трудоустройство ИА REGNUM

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В Бурятии и Забайкалье не трудоустроены и официально стоят на учёте в службе занятости 8% и 9,1% безработных. Самый низкий уровень безработицы в Чукотском автономном округе (1,4%), а также в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях (2,2%, 3,1 и 3,2% соответственно). В Приамурье безработными являются 4,3% трудоспособного населения, в Сахалинской — 4,5%, в Магаданской — 4,6%, в Еврейской автономной — 4,8%.

“Уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе в апреле–июне 2022 года был на 0,9 процентного пункта выше по сравнению с данными по Российской Федерации», — подчеркнули в Амурстате.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в РФ в апреле 2022 года снизился до 4%, обновив исторический минимум.