* запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 31 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

BMN Network Арест

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и заключили в тюрьму пятерых членов своей группировки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

По информации источников, эти люди после внутриталибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конфликта были арестованы в уезде Шохада спецслужбами радикалов. Уточняется, что задержанные являются родственниками Наджиба Раги, одного из видных талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командиров в провинции Бадахшан.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили этих людей в Файзабад, столицу провинции Бадахшан, и заключили в тюрьму. Причина их задержания пока не известна.

По словам собеседников, Наджиб Раги уже семь месяцев находится в Кабуле под надзором разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорят, что радикалы потребовали у Раги вернуть золото, добытое им в течение нескольких лет на руднике Рагистан в Бадахшане.

Конфликт между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по этому поводу привёл к тому, что Раги вызвали в Кабул и посадили под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае между кандагарскими и местными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезда Аргандж-Хав произошло столкновение из-за золотого рудника.