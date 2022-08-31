Бухарест, , 10:31 — REGNUM Правительство Румынии объявило о начале реализации крупнейшей в новейшей истории страны программы по утилизации подержанных автомобилей. Об этом 31 августа пишет бухарестская газета Jurnalul.

Подержанные автомобили Laitr Keiows

Согласно официальной информации, с 23 сентября текущего года каждый автовладелец, который сдаст в пункт приема свое транспортное средство выпуска до 2007-го года, сможет рассчитывать на вознаграждение в сумме 3 тыс. леев ($618). При этом участник программы обязуется не приобретать автомашину с экологическим стандартом EURO4 и ниже в течение ближайших трех лет.

Общая сумма проекта составляет 50 млн леев ($10,3 млн). Соответствующие средства будут выделены из государственного и региональных бюджетов.

Напомним, ранее подобные программы в Румынии завершались фиаско из-за хищения выделенных денег.