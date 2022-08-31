Москва, , 10:27 — REGNUM Российская экономика пока выдерживает оказываемое на нее давление, но в машиностроении и автомобилестроении ситуация складывается не лучшим образом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

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«Сложно прогнозировать ситуацию в условиях внешнеполитического давления, которое сейчас испытывает Россия. Однако на данный момент экономика России выдерживает это давление. Тем не менее машиностроение и автомобилестроение — это отрасли, где ситуация складывается не самым лучшим образом последнее десятилетие, — сказал Щербаков. — Они нуждаются в больших инвестициях, но отдача от этих инвестиций не является определенной и быстрой. Она требует времени, требует хорошего расчета, поэтому туда инвесторы идут неохотно. С другой стороны, как раз это — ключевые отрасли, где нам нужно особое усилие, акцент на развитии, потому что от них зависит импортозамещение. Нужна поддержка правительства для того, чтобы эти отрасли развивались более целенаправленно, устойчиво и результативно».

Поэтому, как подчеркнул Щербаков, многое на рынке труда зависит от того, как правительство выстроит свою экономическую политику.

«Если оно окажет должную поддержку инвесторам, машиностроение будет развиваться. Это то, что нужно нашей экономике. Если такой поддержки не будет, то, конечно, в нынешнем состоянии машиностроение может оказаться не в состоянии обеспечивать потребности экономики, а это будет означать рост безработицы», — подытожил Щербаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, беспрецедентное финансирование электронной промышленности России.

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