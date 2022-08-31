Симферополь, 31 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Восьмое место заняла Республика Крым среди регионов России по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил 31 августа в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

«Республика Крым вошла в десятку лучших регионов России по программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», заняв восьмое место. Для сравнения: в начале 2021 года наш регион был на 82-м месте», — написал Аксёнов.

В рамках программы в текущем году в Крыму из 99 помещений, признанных ветхим жильём, расселили 271 человека. Ещё до конца года планируется заключить 124 государственных контракта на приобретение квартир и выплатить возмещение за изымаемое жилье 31 семье.

Ранее сообщалось, что министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма в 2022 году выделено более 420 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья.