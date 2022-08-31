Барселона, Испания, 31 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Каталонский театральный режиссёр и актёр Жоан Олле скончался в своем доме в Барселоне в возрасте 66 лет. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к семье театрального деятеля.

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Отмечается, что Олле скончался результате сердечного приступа.

Ведущая фигура каталонского театра с 1970-х годов, Жоан Олле родился в столице Каталонии в 1955 году и начал свою профессиональную карьеру в труппе «Даголь Дагом».