Чебоксары, 31 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии режим ЧС из-за засухи, который ранее ввели в восьми районах, перевели на региональный уровень. Предварительный ущерб оценивается в 67 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Колосья пшеницы

В Чувашии 31 августа вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за атмосферной засухи. По данным минсельхоза республики, произошла частичная гибель урожая на площадях, занятых картофелем и овощами.

«Обследованы посевы на площади 3 тыс. гектаров. По предварительным данным, размер ущерба в пострадавших хозяйствах превышает 67 млн рублей», — сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС вице-премьер — глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов .

По его словам, на долю районов, где отмечена засуха, приходятся значительные площади картофеля и овощей открытого грунта — соответственно 48% и 38,1%.

По данным метеонаблюдений, в августе 5% месячной нормы при превышении температурных среднемноголетних значений (+21,9 градуса) уровня засушливого 2010 года (+21,6 градуса).

Напомним, что в 2021 году в Чувашии также вводился режим ЧС регионального уровня из-за засухи. Тогда власти оценили ущерб в 300 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в зоне ЧС находятся восемь районов: Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский. Ранее здесь ввели режим ЧС муниципального характера.