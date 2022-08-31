Ущерб от засухи в Чувашии оценили в 67 млн рублей
Чебоксары, 31 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии режим ЧС из-за засухи, который ранее ввели в восьми районах, перевели на региональный уровень. Предварительный ущерб оценивается в 67 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.
В Чувашии 31 августа вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за атмосферной засухи. По данным минсельхоза республики, произошла частичная гибель урожая на площадях, занятых картофелем и овощами.
По его словам, на долю районов, где отмечена засуха, приходятся значительные площади картофеля и овощей открытого грунта — соответственно 48% и 38,1%.
По данным метеонаблюдений, в августе 5% месячной нормы при превышении температурных среднемноголетних значений (+21,9 градуса) уровня засушливого 2010 года (+21,6 градуса).
Напомним, что в 2021 году в Чувашии также вводился режим ЧС регионального уровня из-за засухи. Тогда власти оценили ущерб в 300 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM , в зоне ЧС находятся восемь районов: Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский. Ранее здесь ввели режим ЧС муниципального характера.