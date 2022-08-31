Саратов, 31 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Саратовской области ежегодно регистрируют случаи отравления грибами. 2022 год не стал исключением, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грибы в лесу

По состоянию на 30 августа в Саратовской области от отравления грибами пострадали три человека — женщина и ее двое сыновей в возрасте 17 и 18 лет. Причиной отравления стали грибы сыроежки, которые пострадавшие собрали на Кумысной поляне в Саратове.

В ведомстве отмечают, что не все виды сыроежек пригодны в пищу, некоторые их виды имеют жгучий вкус и слабую токсичность.

ИА REGNUM ранее передавало, в 2021 году в Саратовской области пять человек отравились дикорастущими грибами.

Читайте также: От отравления грибами в лесу под Петербургом скончалась девушка