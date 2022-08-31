Сеул, , 10:23 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило протест Японии в связи с проведением японским судном научно-исследовательских работ вблизи острова Чеджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, японская сторона отклонила протест.

По данным японским СМИ, с 18 по 30 августа японское судно проводит океанографические исследования в 110 км к северо-западу от островов Дандзё, входящих в состав префектуры Нагасаки.

Отметим, что в данном районе проходит наложение исключительных экономических зон Южной Кореи и Японии.

Известно, что это не первый случай, когда южнокорейская сторона требует от Японии прекратить исследовательские работы в районе острова Чеджу. Аналогичный случай произошел в январе прошлого года.