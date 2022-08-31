Сеул, 31 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило протест Японии в связи с проведением японским судном научно-исследовательских работ вблизи острова Чеджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, японская сторона отклонила протест.

По данным японским СМИ, с 18 по 30 августа японское судно проводит океанографические исследования в 110 км к северо-западу от островов Дандзё, входящих в состав префектуры Нагасаки.

Отметим, что в данном районе проходит наложение исключительных экономических зон Южной Кореи и Японии.

Известно, что это не первый случай, когда южнокорейская сторона требует от Японии прекратить исследовательские работы в районе острова Чеджу. Аналогичный случай произошел в январе прошлого года.