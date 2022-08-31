Тегеран, , 10:21 — REGNUM Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не пытались захватить безэкипажный надводный аппарат ВМС США в Персидском заливе, а лишь убирали его с пути следования гражданских судов, подвергающихся опасности столкновения. Об этом 30 августа сообщает портал Nournews.

Персидский залив

Иранская сторона утверждает, что безэкипажный аппарат ВМС США не подавал никаких сигналов, при этом находился на пути оживлённого движения гражданских судов, тем самым «создавая угрозу безопасности судоходства». В связи со сложившейся ситуацией капитан корабля КСИР отбуксировал его в «район базирования американского фрегата», после чего иранский корабль вернулся в территориальные воды Исламской республики.

Nournews «Своевременные действия военно-морских сил КСИР, предпринятые для буксировки американского безэкипажного аппарата, были нацелены на обеспечение безопасности судоходства и предотвращение возможного столкновения, как это неоднократно происходило на протяжении последних недель».

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению пресс-службы 5-го флота ВМС США, американские моряки якобы отразили нападение корабля КСИР на безэкипажный надводный аппарат, выполнявший задачу в Персидском заливе. Речь, предположительно, идёт о беспилотном аппарате Saildrone Explorer, который оборудован «сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных».

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон заявил о нападении судна КСИР на надводный дрон ВМС США