Москва, , 10:36 — REGNUM Евросоюз должен призвать страны, настаивающие на отказе российским гражданам в визах, не впадать в крайность. Об этом заявил депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

Шенгенская виза Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В ходе неформального заседания глав МИД стран ЕС, которое состоится 30–31 августа в Праге, будет обсуждаться вопрос о выдаче виз российским гражданам. По словам Кра, Финляндия, Польша и страны Прибалтики хотят перестать выдавать всем гражданам России визы для путешествий в Европу.

«Невозможность визитов родственников из России станет настоящей эскалацией, которая не приветствуется и не является приемлемой с простой точки зрения прав человека… ЕС не может дать этим странам дипломатический сигнал, прося не преувеличивать, но это то, что они должны сделать», — сказал депутат РИА Новости.

Он добавил, что ряд стран, в том числе Германия, Испания и даже США, не поддерживают столь радикальную меру. Евросоюзу нужно принять верное и рациональное решение — не вводить запрет на визы для граждан РФ.

Читайте также: Германия предлагает ЕС отказаться от облегчения визового режима с РФ