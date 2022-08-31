Москва, 31 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Евросоюз должен призвать страны, настаивающие на отказе российским гражданам в визах, не впадать в крайность. Об этом заявил депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

В ходе неформального заседания глав МИД стран ЕС, которое состоится 30–31 августа в Праге, будет обсуждаться вопрос о выдаче виз российским гражданам. По словам Кра, Финляндия, Польша и страны Прибалтики хотят перестать выдавать всем гражданам России визы для путешествий в Европу.

«Невозможность визитов родственников из России станет настоящей эскалацией, которая не приветствуется и не является приемлемой с простой точки зрения прав человека… ЕС не может дать этим странам дипломатический сигнал, прося не преувеличивать, но это то, что они должны сделать», — сказал депутат РИА Новости.

Он добавил, что ряд стран, в том числе Германия, Испания и даже США, не поддерживает столь радикальную меру. Евросоюзу нужно принять верное и рациональное решение: не вводить запрет на визы для граждан РФ.

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