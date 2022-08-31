Амстердам, , 10:19 — REGNUM К хору управляющих Европейского центрального банка присоединились новые голоса, говорящие о необходимости быстрого и решительного повышения ставок для обуздания растущей инфляции, из чего можно заключить, что на ближайшем заседании ЕЦБ выбор будет делаться между значительным повышением и еще более значительным, как передает агентство Reuters.

Европейский центральный банк

Глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и управляющий Банка Эстонии Мадис Мюллер заявили, что следует, по крайней мере, обсудить вопрос о повышении ставки сразу на 75 базисных пунктов, а президент Бундесбанка Йоахим Нагель высказался за быстрые действия, почеркнув преимущества опережающих мер.

«Быстрая нормализация процентных ставок — это необходимый первый этап, и не следует исключать некоторой концентрации усилий на начальных стадиях, — сказал Кнот. — Расширение и углубление проблемы инфляции создает необходимость действовать решительно».

Несколькими днями ранее член правления ЕЦБ Изабель Шнабель и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало тем временем призвали к решительному или значительному повышению ставок.

«Я думаю, что среди вариантов на сентябрь должны быть 75 базисных пунктов, — сказал Мюллер. — Нам нельзя совершать слишком робкие шаги, поскольку инфляция очень долго была слишком высокой, а мы до сих пор намного ниже нейтральной ставки».

Есть мнение, что ЕЦБ сначала следует довести ставки до «нейтрального» уровня, когда он не стимулирует и не охлаждает рост, однако Кнот полагает, что этого уровня — между 1% и 2% — может быть недостаточно и потребуется политика сдерживания.

Сложность заключается в том, что высокие цены на энергоносители ведут к снижению потребления и нагрузке на промышленное производство, что почти наверняка приведет к рецессии в ЕС в зимние месяцы.

Глава Национального банка Бельгии Пьер Вунш заявил, что сдерживание необходимо, даже несмотря на вероятность рецессии.

«Мы не должны откладывать дальнейшее повышение ставок из-за страха перед возможной рецессией, — сказал Нагель, вторя Вуншу. — Темпы инфляции сами по себе не вернутся к целевому уровню».

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