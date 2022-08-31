Донецк, 31 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Количество населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, освобождённых силами союзников, увеличилось до 275. Об этом сообщает 31 августа Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Из-под контроля Киева освобождены ещё четыре населённых пункта: Ключевое, Володино, Орлинское, Завитне Бажання, следует из сообщения в телеграм-канале штаба.

Территорию ДНР освобождает группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России. Днём ранее в штабе сообщали, что освобождён 271 населённый пункт.

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