Ярославль, , 11:05 — REGNUM В Ярославле осудили директора фирмы «Союз Плюс» Александра Роо, пытавшегося обмануть известного в городе подрядчика Светлану Лазареву, которую ярославские СМИ называли «королевой госзаказа». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Кировский районный суд.

Судейский молоток Blogtrepreneur

Речь идёт о событиях 2020 года. Тогда фирма Александра Роо работала на печально известном проекте по благоустройству побережья Плещеева озера в Переславле-Залесском вместе с компаниями Светланы Лазаревой. «Союз Плюс» был субподрядчиком, а фирмы Лазаревой — субсубподрядчиками. Счета всех фирм были открыты в одном банке. Однако в январе 2021 года банк прекратил дистанционное обслуживание «Союз Плюс» без объяснения причин. Роо нанял адвоката, с помощью которого проблему удалось решить.

В марте такие же проблемы возникли уже у фирм, подконтрольных Лазаревой. Роо узнал об этом и предложил решить проблему за 500 тысяч рублей, ссылаясь на связи в службе безопасности банка.

«В действительности эти деньги Роо А. А. планировал оставить себе. 06 марта 2021 года в офисе ООО «ГК Маист» он получил денежные средства в сумме 500 000 рублей, якобы для передачи сотрудникам службы безопасности АО «Райффайзенбанк». В действительности никаких знакомств в службе безопасности данного банка у него не было и никому данные деньги он передавать не собирался, а намеревался распорядиться ими по своему усмотрению. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в решнии суда.

Передача денег шла под контролем сотрудников ФСБ, к которым обратилась Лазарева. Свою вину в покушении на мошенничество Александр Роо признал и раскаялся. Суд признал его виновным, однако и наказание вынес мягкое — в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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