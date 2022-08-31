В Ярославле директора осудили за попытку обмануть «королеву госзаказа»
Ярославль, 31 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле осудили директора фирмы «Союз Плюс» Александра Роо, пытавшегося обмануть известного в городе подрядчика Светлану Лазареву, которую ярославские СМИ называли «королевой госзаказа». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Кировский районный суд.
Речь идёт о событиях 2020 года. Тогда фирма Александра Роо работала на печально известном проекте по благоустройству побережья Плещеева озера в Переславле-Залесском вместе с компаниями Светланы Лазаревой. «Союз Плюс» был субподрядчиком, а фирмы Лазаревой — субсубподрядчиками. Счета всех фирм были открыты в одном банке. Однако в январе 2021 года банк прекратил дистанционное обслуживание «Союз Плюс» без объяснения причин. Роо нанял адвоката, с помощью которого проблему удалось решить.
В марте такие же проблемы возникли уже у фирм, подконтрольных Лазаревой. Роо узнал об этом и предложил решить проблему за 500 тысяч рублей, ссылаясь на связи в службе безопасности банка.
Передача денег шла под контролем сотрудников ФСБ, к которым обратилась Лазарева. Свою вину в покушении на мошенничество Александр Роо признал и раскаялся. Суд признал его виновным, однако и наказание вынес мягкое — в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.