Чебоксары, , 10:15 — REGNUM В Чувашии в 2023 году на строительство тепловых сетей и системы водоснабжения в Шумерле и Козловке планируется направить почти 605 млн рублей, в том числе около 484 млн рублей составят средства Федерального фонда ЖКХ. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данным решением редактируется постановление об утверждении мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В план на 2023 год включено строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городах Шумерля и Козловка.

Речь идёт о строительстве трёх объектов: тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельных мощностью 16 МВт и 9,5 МВт по улице Ленина и переулку Школьный в Шумерле. В Козловке по улице Калинина хотят построить тепловые сети и сети горячего водоснабжения от котельной мощностью 8 МВт.

Стоимость проекта оценивается в604 905 000 рублей (с НДС), в том числе483 924 000 рублей составят средства займа Фонда ЖКХ (за счёт средств ФНБ), остальные120 981 000 рублей выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

В качестве заёмщиков от республики выступает ГУП «Чувашгаз» (подведомственное минстрою Чувашии). К строительству коммунальной инфраструктуры планируется приступить в апреле 2023 года, а сдать в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Чувашия направила запрос в фонд ЖКХ о представлении в 2022 году около 484 млн рублей на строительство двух объектов коммунальной инфраструктуры в Шумерле и одного — в Козловке. Из бюджета республики на данные цели готовы предусмотреть почти 121 млн рублей.

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