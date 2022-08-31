Чебоксары, 31 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Чувашии в 2023 году на строительство тепловых сетей и системы водоснабжения в Шумерле и Козловке планируется направить почти 605 млн рублей, в том числе около 484 млн рублей составят средства Федерального фонда ЖКХ. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Данным решением редактируется постановление об утверждении мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В план на 2023 год включено строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городах Шумерля и Козловка.

Речь идёт о строительстве трёх объектов: тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельных мощностью 16 МВт и 9,5 МВт по улице Ленина и переулку Школьный в Шумерле. В Козловке по улице Калинина хотят построить тепловые сети и сети горячего водоснабжения от котельной мощностью 8 МВт.

Стоимость проекта оценивается в604 905 000 рублей (с НДС), в том числе483 924 000 рублей составят средства займа Фонда ЖКХ (за счёт средств ФНБ), остальные120 981 000 рублей выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

В качестве заёмщиков от республики выступает ГУП «Чувашгаз» (подведомственное минстрою Чувашии). К строительству коммунальной инфраструктуры планируется приступить в апреле 2023 года, а сдать в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Чувашия направила запрос в фонд ЖКХ о представлении в 2022 году около 484 млн рублей на строительство двух объектов коммунальной инфраструктуры в Шумерле и одного — в Козловке. Из бюджета республики на данные цели готовы предусмотреть почти 121 млн рублей.