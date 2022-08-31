Владивосток, , 10:13 — REGNUM Рыбохозяйственные предприятия Приморья добыли уже почти 11 тыс. тонн кальмара, половину из этого выловили в крае, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Кальмары olafpictures

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На промысле командорского кальмара в Северо-Курильской зоне работает четыре судна Находкинской базы активного морского рыболовства.

«В этом году хорошо сработали наши рыболовецкий колхозы «Приморец» и «Тихий океан». Они вовремя вышли в море, расставили суда в подзоне Приморье и за июль–август добыли 4835 тонн тихоокеанского кальмара. Это почти в десять раз больше уровня прошлого года», — пояснили специалисты.

С начала года приморские предприятия добыли почти 540 тыс. тонн водных биоресурсов. Продукция поступает на потребительский рынок края, обеспечивая продовольственную безопасность в условиях санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ перевыпустил правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Обновленный документ вступит в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2028 года.