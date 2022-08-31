Барнаул, , 10:14 — REGNUM На российском рынке появился отечественный агрегатор бронирования отелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Речь идет об онлайн-платформе хотелстар. рф.

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Ссылаясь на мнения экспертов туррынка, разработку холдинга «Випсервис» называют максимально приближенной по функционалу и широте охвата к ушедшему из России «букингу». В системе зарегистрированы якорные отели и менее известные средства размещения таких туристических центров Алтайского края, как Барнаул, Бийск, Белокуриха. Клиентам предлагают программу лояльности, когда накопленные баллы можно конвертировать в брони на платформе хотелстар. рф, — отмечают в Алтайтурцентре.

Над собственным сервисом бронирования отелей холдинг «Випсервис» работал с 2018 года и в 2022-м анонсировал маркетплейс хотелстар. рф как глобальный отельный консолидатор, в базе которого свыше 350 тыс. отелей в России и за рубежом. Прямые договоры с гостиницами (более 5 тысяч) дают клиентам выгодные условия бронирования, комментируют разработчики.

А бренд «Випсервис», с 1995 года вышедший на российский рынок бронирования и продаж авиа- и ж/д-билетов, становится своего рода гарантией надежности нового отельного продукта. На хотелстар. рф действует круглосуточная онлайн-поддержка пользователей с минимальным временем ожидания. Подчеркивается, что цены отображаются без скрытых доплат и дополнительных налогов.

Интерфейс платформы хотелстар. рф содержит более 20 разных фильтров для поиска отеля, в том числе на карте, по расстоянию от центра города и другим полезным характеристикам. Безопасность оплаты через платформу любыми банковскими картами обеспечивает собственный процессинговый центр «Випсервис» (the MAP). Уточняется, что сервис ориентирован на индивидуальных туристов, но в нем возможны и групповые бронирования.

Как сообщало ИА REGNUM благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», внутренний туристический поток в РФ приближается к рекордным доковидным показателям, а занятость в индустрии восстановилась до 2,3 млн человек.

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