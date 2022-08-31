Симферополь, 31 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на территории Крыма и Севастополя в период с 31 августа до 3 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«31 августа, 1–3 сентября в южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на территории всего полуострова продолжает действовать особый противопожарный режим. В частности, запрещается посещение гражданами лесных массивов, также действует запрет на разведение костров и сжигание травы и мусора, запрещено выжигание сухой растительности.