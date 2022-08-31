Уфа, , 10:17 — REGNUM 25 мостов общей протяженностью 1,388 тысяч погонных метров приводят в нормативное состояние в 2022 году в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ремонт моста Пресс-служба администрации Астрахани

Сообщается, что при этом девять мостов на региональных дорогах протяженностью 503 погонных метра намерены ввести в 2022 году.

Отмечается, что поскольку ремонт мостов является капиталоемким мероприятием, то здесь не обходится без поддержки федерального бюджета. Так, в 2022 году на эти цели Башкирии было выделено федеральное финансирование в размере свыше 500 млн рублей.

Так, в Гафурийском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт моста через реку Белая. На ремонт этого объекта выделено свыше 366 млн рублей. Ремонт этого моста длиной 406,12 метров намерены завершить в 2023 году.

«Этот мост давно ждут жители и гости республики, ведь он ведет к знаменитому курорту «Красноусольский», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии было построено и отремонтировано 2,3 тысяч погонных метров мостовых сооружений.