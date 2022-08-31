Москва, 31 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование громкого уголовного дела об изнасиловании и попытке убить несовершеннолетнюю девочку на Сахалине, об этом 31 августа сообщается на сайте ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего жителя Курильска и его 28-летней подельницы.

В СК РФ с просьбой проконтролировать ход расследования по этому уголовному делу обратилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Сахалину Бэликтору Базарову представить доклад о ходе расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 7-летнюю девочку с детской площадки увела любовница подозреваемого. Она привела ребёнка в квартиру мужчины, где он надругался над девочкой, а потом выбросил её в окно второго этажа.