31 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Александр Савельев, , 11:53 — REGNUM Разрастающийся на глазах глобальный кризис вызван ожесточенной борьбой Запада за сохранение и укрепление собственного доминирования и бесцеремонным навязыванием собственных «правил» мировому сообществу, что не могло не вызвать серьезной дестабилизации международных отношений. Оказалось, что США и их союзники не пользуются открытой поддержкой большинства стран мира. На их стороне выступают только абсолютно зависимые или даже открыто оккупированные ими страны, например Япония. Большинство придерживается нейтралитета, время от времени выступая с заявлениями о необходимости мирного решения существующих проблем. Причины такой несколько размытой позиции просты: с одной стороны, многие страны еще зависят от западного рынка капитала и американского доллара как мировой валюты, а с другой — в большинстве развивающихся стран хорошо помнят свое колониальное прошлое и не желают укреплять доминирование своих бывших метрополий.

Теодор Жерико. Плот «Медузы». 1819

КНР поддерживает Россию в ее конфликте с коллективным Западом при формальном соблюдении нейтралитета, кроме того, сама находится в экономической конкуренции и политическом противостоянии с США, все более обостряющемся из-за поддержки Вашингтоном тайваньских сепаратистов.

Более сложную позицию занимает Индия. Исторические противоречия с Китаем подталкивают Нью-Дели к сближению с главным конкурентом и уже открытым противником Пекина — Вашингтоном. В то же время Индия дорожит своим статусом великого суверенного государства и явно не собирается идти на поводу у США в их попытках сколотить антироссийскую коалицию. Многополярное мироустройство отвечает стратегическим интересам этого азиатского гиганта, где также хорошо помнят свое колониальное прошлое и становление метрополии — Великобритании как великой державы в значительной степени за счет эксплуатации природных и человеческих ресурсов насильственно присвоенных территорий.

Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон The White House

Индия не присоединилась к антироссийским санкциям и в 2022 году в разы увеличила импорт российских энергоносителей. При этом Нью-Дели имел возможность еще раз убедиться в хищнической природе своих западных, в частности европейских, партнеров. Правительство Германии фактически национализировало дочернюю компанию Газпрома и в одностороннем порядке перенаправило поставки российского сжиженного газа по долгосрочному контракту с индийского рынка, куда газ поставлялся по стабильным ценам, на более прибыльный и спекулятивный европейский рынок. В результате в разгар глобального энергетического кризиса, спровоцированного бездумной политикой Запада, Индия начала испытывать энергодефицит из-за откровенно пренебрежительного отношения к ее законным интересам, подтвержденным контрактами, со стороны германских властей и европейских газовых спекулянтов, которым они покровительствуют. Информация о предстоящих поставках в РФ сверхзвукового ракетного вооружения российско-индийским предприятием «Брамос» говорит сама за себя: официальный экспорт вооружений ни в одном государстве не осуществляется без политического решения, а «Брамос» находится в индийской юрисдикции.

Возможно, наиболее недальновидную позицию в условиях тектонических сдвигов в мироустройстве заняло руководство некоторых постсоветских стран Закавказья и Средней Азии. Их элиты привыкли рассматривать Запад как политическую и финансовую гарантию собственной власти в новообразованных после распада СССР государствах. Пассивная политика России на постсоветском пространстве в значительной степени способствовала расцвету иждивенческих и неизбежно проистекающих из них антироссийских и русофобских настроений, резко усилившихся после начала специальной военной операции на территории бывш. УССР. Местные СМИ полны антироссийских выпадов вплоть до территориальных претензий к РФ, открыто и при попустительстве властей ущемляются права русских и русскоязычных. Элиты этих государств хотели бы вернуться в прошлое, во времена слабой России, не желающей и не умеющей отстаивать собственные национальные интересы, но всегда бескорыстно помогающей своим бывшим провинциям в царское время или союзникам по СССР — в советское. Обрушение известной концепции Збигнева Бжезинского о новом мировом порядке против России, за счёт России и на обломках России вызывает неподдельный страх и сопротивление на значительной части постсоветского пространства, где не хотят смириться с возвращением РФ в число мировых лидеров и с ее новой, опережающей и проактивной политикой. Ограниченность мышления элит новообразованных после развала СССР государств, их неспособность принять объективные изменения и ориентация на западноцентричный однополярный мир чреваты для постсоветского пространства серьезными испытаниями и политическим переформатированием.

Словно для того, чтобы подчеркнуть деградацию и профессиональную непригодность западных элит, летом 2022 года на целый ряд стран обрушились небывалые стихийные бедствия. Сильнейшая за 500 лет засуха в Западной Европе привела к усугублению и без того острого энергетического кризиса за счет сокращения выработки гидроэлектроэнергии. Из-за высыхания рек прекращено или серьезно пострадало речное судоходство, нарушена логистика, в том числе и угля, на который в условиях ими же развязанной санкционной войны вынуждены делать ставку власти европейских стран. Вводятся ограничения на бытовое потребление уже не только электроэнергии, но и воды. Многие западные аналитики предрекают неизбежный социальный взрыв, вызванный резким удорожанием жизни и беспомощностью правительств в борьбе с кризисом. Граждане западноевропейских стран все чаще осознают, что их лидеры не только в значительной степени спровоцировали своей политикой глобальный кризис, но и оказались не в состоянии справиться с его последствиями.

Саммит G7 2022 в Германии g7germany.de

Климатические испытания не обошли стороной Азию. Беспрецедентная засуха в китайской провинции Сычуань, где проживает около 100 млн человек, вызвала перебои в энергоснабжении и кризис сельскохозяйственного производства. Провинция, ранее поставлявшая электроэнергию в другие регионы КНР, оказалась вынуждена отключить ночное освещение автомобильных дорог и предпринять ряд других мер жесткой экономии. Благодаря своевременной поддержке центральных властей и перераспределению энергетических мощностей в Сычуань стало поступать электричество из других китайских регионов. Ущерб для сельского хозяйства провинции быстро компенсировать не удастся: после засухи ей грозит сильнейшее наводнение. Однако централизованная и эффективная китайская модель управления предполагает превентивное реагирование и подготовку к ликвидации последствий стихийных бедствий.

Последствия засухи и наводнений в многонаселенных странах — Индии, Китае, Пакистане и других — неизбежно приведут к дополнительному давлению на мировой продовольственный рынок и росту цен. Однако следует отличать разрушительное воздействие стихийных бедствий от политических и управленческих ошибок и просчетов: изначально вызванный пандемией дефицит продовольствия был искусственно усугублен непродуманной санкционной политикой Запада. Запрет поставок зерна и удобрений из России и Белоруссии резко обострил ситуацию на мировом рынке и привел к необоснованному взлету цен, от которого в первую очередь страдает население беднейших стран.

Качество политических управленческих элит во многом определяет конкурентоспособность государств, особенно в периоды глобальных переломов. Нынешние западные элиты не только проигрывают своим конкурентам, но подчас внушают серьезные опасения по поводу собственной вменяемости. Невольно вспоминается полушутливое высказывание президента России Владимира Путина: «После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». Это уже давнее высказывание, сделанное со свойственным российскому президенту своеобразным чувством юмора, приобретает новый смысл на фоне паники растерявшихся западных элит, которые не в состоянии справиться с последствиями собственной политики.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Вопросы эффективности управления, стратегической аналитики и планирования актуальны и для РФ. В условиях гибридной войны с Западом Россия, что называется, «с колес» вынуждена расшивать узкие места, о которых было известно и ранее, а по некоторым были приняты решения. Прежде всего, это касается импортозамещения в высокотехнологических отраслях, отставание в которых необходимо преодолеть в кратчайшие сроки. Несмотря на повышенное внимание со стороны российского руководства, авиационная, железнодорожная и морская логистика до сих пор не отвечают мобилизационным задачам, стоящим сейчас перед российской экономикой. Необходимо активизировать внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, особенно на постсоветском направлении, и не допустить её дальнейшей антироссийской деградации, для чего использовать не только формальные государственные инструменты, но и создавать новые и более гибкие, более свободные в проведении российских интересов.

Главным требованием в условиях нарастающего глобального противостояния является изменение самой парадигмы, в которой живут и трудятся граждане России, включая управленческую прослойку. Приоритет своекорыстного успеха, выраженный в американских долларах или высоких должностях, а скорее всего, в их сочетании, должен уступить общегражданскому патриотическому началу и социальной справедливости. Именно это и будет являться тем самым самоочищением, о котором говорил российский президент.

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