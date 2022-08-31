Северобайкальский район, Бурятия, 31 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Нижнеангарске на севере Бурятии снесли очистные сооружения и сети наружной канализации, расположенные вблизи аэродрома, ставшие причиной гибели людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ГУ МЧС по Бурятии Катастрофа Ан-24 в Бурятии

В июле 2019 года при экстренной посадке самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся, врезавшись в сооружения. Последние, по данным ведомства, стали препятствием к движению самолёта. В результате погибли два человека.

В ноябре того же года судья признал незаконным разрешения на ввод объектов, запретив их эксплуатацию, а также обязав местные власти снести сооружения. Однако три года администрация района не исполняла решение суда.

«При этом принимаемые администрацией меры и ход выполняемых работ находились на контроле прокуратуры и в августе текущего года решение суда исполнено в полном объеме, очистные сооружения и сети наружной канализации, представлявшие угрозу безопасности для воздушных судов, снесены», — добавили в прокуратуре.