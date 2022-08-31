Сеул, 31 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В игре The Callisto Protocol от корейского издателя Krafton можно будет получить особое достижение за смерть всеми возможными способами. Заявление об этом сделал разработчик Марк Джеймс изданию IGN Japan.

Скриншот из трейлера игры The Callisto Protocol

«Сейчас мы работаем над нашими достижениями и трофеями, и на самом деле у нас есть достижение за то, что вы увидете все смерти персонажа», — говорит Джеймс. Напомним, что релиз проекта запланирован на 2 декабря 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

The Callisto Protocol — это однопользовательская игра в жанре ужасов. Игроку предстоит взять на себя управление пилотом космического корабля по имени Джейкоб Ли, и сразиться с людьми, пережившими ужасающие мутации.