Кемерово, , 10:11 — REGNUM Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв занял десятую строчку в первой группе национального рейтинга губернаторов. Рейтинг за июль–август 2022 года составлен по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв Правительство Кемеровской области

«Кузбасс сейчас переживает, возможно, лучшие времена своего развития, — отмечает кузбасский политолог Андрей Полухин. — Удачная ценовая конъюнктура на уголь, харизматичный руководитель региона, которому доверяет верховная власть, и который умеет лоббировать интересы края, привлекая дополнительные ресурсы. Всё это даёт результат. Развитие идёт по всем фронтам».

Эксперт напомнил, что Кузбасс лидирует в Сибири по инвестиционному климату в рейтинге Агентства стратегических инициатив. При этом, по словам Полухина, в регионе есть множество проблем. В их числе он называет демографическую, но подчёркивает, что «это — результат многих негативных трендов и неправильных решений предыдущих эпох и периодов» и для положительных изменений понадобится 5-10 лет динамичного развития и качественных изменений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Новосибирской области Андрей Травников занял 16-ю строчку в национальном рейтинге губернаторов.

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