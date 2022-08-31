Глава Кузбасса попал в первую десятку национального рейтинга губернаторов
Кемерово, 31 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв занял десятую строчку в первой группе национального рейтинга губернаторов. Рейтинг за июль–август 2022 года составлен по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Кузбасс сейчас переживает, возможно, лучшие времена своего развития, — отмечает кузбасский политолог Андрей Полухин. — Удачная ценовая конъюнктура на уголь, харизматичный руководитель региона, которому доверяет верховная власть, и который умеет лоббировать интересы края, привлекая дополнительные ресурсы. Всё это даёт результат. Развитие идёт по всем фронтам».
Эксперт напомнил, что Кузбасс лидирует в Сибири по инвестиционному климату в рейтинге Агентства стратегических инициатив. При этом, по словам Полухина, в регионе есть множество проблем. В их числе он называет демографическую, но подчёркивает, что «это — результат многих негативных трендов и неправильных решений предыдущих эпох и периодов» и для положительных изменений понадобится 5-10 лет динамичного развития и качественных изменений.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Новосибирской области Андрей Травников занял 16-ю строчку в национальном рейтинге губернаторов.