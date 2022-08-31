Пермь, , 10:10 — REGNUM В Перми с 13 по 15 сентября пройдёт форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса «ИТОПК-2022», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На форуме ИТОПК-2020 Admoblkaluga.ru

В мероприятии примут участие свыше 200 специалистов ИТ и информационной безопасности. Они обсудят актуальные темы цифровизации оборонно-промышленного комплекса России в условиях санкционного давления. Речь пойдёт о цифровой трансформации, задачах достижения технологической независимости в новых экономических условиях, направлениях госрегулирования и мерах господдержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Форум проводится издательским домом «Коннект». Поддержку оказывают коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, а также Минпромторг, Минцифры РФ и ФСТЭК, Росстандарт, правительство Пермского края.