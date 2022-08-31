* талибы — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, , 10:10 — REGNUM Чиновники местного департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Бадгис заявили, что, когда они призывают людей на совместную молитву, солдаты группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игнорируют их призывы. Соответствующая аудиозапись есть в распоряжении газеты «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

«Когда инспекторы зовут людей в мечеть, они говорят, что все члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тоже должны прийти на молитву, в то время как по городу слоняется большое количество вооружённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые игнорируют призывы агентов департамента по поощрению добродетели и предотвращению порока», — говорится в аудиозаписи.

Чиновник департамента доложил своему начальнику: »Когда наши люди приказывают солдатам прийти на молитву, все они, от полицейских до солдат расквартированной здесь армейской бригады, в грубой форме, вплоть до физического насилия, отвечают отказом, причём все они вооружены».

Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока официально не высказывали своего мнения по этому поводу.