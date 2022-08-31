Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM В Свердловской области 31 августа официально запустили движение трамваев между Екатеринбургом в Верхней Пышмой. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Трамвай Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В мероприятии принял участие губернатор Евгений Куйвашев. Маршруту присвоили номер «333», курсировать по нему будут восемь низкозольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львёнок» Ещё три находятся в резерве. Стоимость проезда из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму составит 38 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта Свердловской области в 2021 году заключило концессионный договор на строительство трамвайной ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма. Сумма инвестиций в проект составила около 1,9 млрд рублей.