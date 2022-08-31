Вена, , 10:05 — REGNUM Представители МАГАТЭ направляются из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

Он рассказал, что после шести месяцев напряжённых усилий миссия МАГАТЭ движется к станции.

«У нас там очень важная задача — оценить реальную ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно», — приводит слова Гросси американское агентство Reuters.

Он добавил, что миссия планирует провести на станции несколько дней. По словам Гросси, для работы в зоне боевых действий нужны гарантии со стороны и Москвы, и Киева.