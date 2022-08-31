Москва, , 10:05 — REGNUM В России могут разрешить списывать долги за услуги ЖКХ, если у граждан есть уважительные причины. Документ об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ разработал Минстрой РФ, сообщают 31 августа «Известия» со ссылкой на письмо министерства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

Долги Ken Teegardin

Списать долги за услуги ЖКХ планируется малоимущим и нуждающимся гражданам, а также тем, кто попал в больницу, потерял родственников или столкнулся с невыплатой зарплаты и другие причины.

Также предполагается, что при наличии уважительной причины для задержки оплаты ЖКУ гражданам РФ, которым положены субсидии, продолжат их получать. В настоящее время при несвоевременной оплате должников лишают льгот. Документ будет внесен на рассмотрение в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, количество обращений граждан, возмущенных резким подорожанием услуг ЖКХ, значительно выросло за последнее время.

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