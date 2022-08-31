Якутск, , 10:07 — REGNUM Шесть торжественных приёмов для депутатов и госслужащих организовала служба общественного питания отеля Якутии «Тыгын Дархан» в мае, июне и июле 2022 года. Суммарная стоимость банкетов составила 6,6 млн рублей, сообщило ИА SakhaDay.

Банкет Unsplash

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Самые дорогие торжественные приёмы были приурочены к якутскому празднику Ысыах — на 2,6 млн угостили членов правительства республики, на 1,8 млн — госслужащих из мэрии. Для депутатов гордумы Якутска банкет стоил почти полмиллиона рублей. В меню на Ысыахе в Якутске был салат «Индигирка» из северных видов рыбы с красной икрой, рыбное ассорти, оленина и другие блюда.

Управление делами главы и правительства Якутии дважды заключало контракты с рестораном «Тыгын Дархан» на 3,3 млн рублей. Аппарат Ил Тумэна оплатил два банкета стоимостью 500 тыс. рублей каждый. Чиновников и народных избранников на бюджетные деньги угощали строганиной, блюдами из чира, языка, жеребятины и других видов мяса, а также морсом и кумысом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Якутии потратили на различные приёмы и банкеты 21 млн рублей.